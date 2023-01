Quella di stasera per Nikita Pelizon potrebbe rivelarsi una serata dal sapore amarissimo. Stando a quanto rivelato dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, l’ex fidanzato dell’influencer triestina, Valerio Tremiterra, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, potrebbe entrare nel loft di Cinecittà per un faccia a faccia con la concorrente.

L'ex Nikita Pelizon nella Casa per un faccia a faccia

L’indiscrezione è stata condivisa da Deianira Marzano, la quale ha pubblicato su Instagram il messaggio di una follower: “Pochi giorni fa ero nel locale di Valerio, I’ex di Nikita, era abbracciato con una ragazza e si baciavano. Diceva anche che lunedì andrà al GF Vip per parlare con Nikita (e sputtan*rla, se ne frega della famiglia di lei). Ha detto che gli hanno pagato le spese”.

Lo scorso novembre, Valerio Tremiterra aveva pubblicato su Twitter una dedica d’amore per Nikita, scrivendo il ritornello della canzone di Lorenzo Fragola, D’improvviso: “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. Manchi, mio angelo”.

A rispondere alla dedica social di Tremiterra era stata la sorella della Pelizon, la quale, senza fare troppi giri di parole, era stata piuttosto categorica sul fatto che tra Nikita e Valerio non potrà mai esserci un riavvicinamento: “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia”. Insomma, se Tremiterra dovesse effettivamente entrare nella Casa per un confronto con Nikita Pelizon, quest’ultima sarebbe tutt’altro entusiasta di rivederlo. Per scoprirlo bisognerà attendere le ore 21,45 di questa sera, quando andrà in onda su Canale 5 la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip.