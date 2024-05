Kerem Bürsin fornisce informazioni sulla data di uscita del suo nuovo progetto Blue Cave.

Il famoso attore riferisce di aver appena finito di girare il film Blue Cave, in cui recita insieme a Devrim Özkan.

Il film, il cui cast è composto da Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, dovrebbe incontrare il pubblico sulla piattaforma digitale Amazon Prime Video. Affermando che le riprese sono andate molto bene, Kerem Bürsin ha annunciato che il film potrebbe uscire nelle sale a fine settembre o ottobre, ma non conosce la data esatta.

L'account social dell'attore tempestato di commenti

Intanto le fan, italiane soprattutto, sono su di giri. Sull’account dell’attore quotidianamente arrivano molte domande e piccanti commenti. Kerem al riguardo afferma di non prestare molta attenzione ai commenti dei fan sui post che pubblica sui social media. Aggiunge, inoltre, che molte volte pubblica spot pubblicitari inerenti alla salute fisica o scatti personali che lo ritraggono mentre è in palestra. Queste pubblicazioni afferma, Kerem Bursin, sono importanti per lui per il significato psicologico dello sport che è più importante dell’aspetto fisico.

L'attore non ha voluto soffermarsi sulle domande dei fan inerenti alla sua muscolatura, affermando che “lo sport si riflette sul fisico e sulla mente ed è questo ciò che conta, non la bellezza".

Kerem Bürsin, ultimamente ha attirato l'attenzione anche per i suoi elogi all’ex fidanzata Serenay Sarıkaya, sottolineando come tra di loro c’è una bellissima amicizia e molta stima, nonostante la loro storia d’amore sia finita male e da molto tempo.

Attualmente l’attore turco protagonista di Love is in the air è single. Qualche flirt qua e là dati e scatti che girano spesso sui social e sui siti gossip. Ma nulla di serio, a quanto pare.