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Ricetta del giorno: pasta cremosa con castagne e pancetta, un primo piatto dal sapore autunnale
La dolcezza delle castagne incontra la pancetta croccante in un primo piatto cremoso e profumato, perfetto per portare in tavola i sapori dell'autunno.
Le castagne, protagoniste indiscusse dell'autunno, non sono soltanto un ingrediente da gustare arrostito o bollito. Possono diventare anche la base di primi piatti originali e saporiti, capaci di sorprendere con accostamenti semplici ma ricchi di carattere.
La pasta cremosa con castagne e pancetta è una ricetta che unisce la dolcezza delle castagne alla sapidità della pancetta croccante, creando un equilibrio di sapori particolarmente invitante.
Facile da preparare ed è perfetta per un pranzo domenicale o per una cena diversa dal solito, senza richiedere ingredienti costosi o preparazioni elaborate.
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Ingredienti per 4 persone
- 320 g di rigatoni o mezze maniche
- 200 g di castagne già lessate e sbucciate
- 150 g di pancetta a cubetti
- 1 scalogno
- 50 g di parmigiano grattugiato
- 100 ml di latte
- 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Un rametto di rosmarino
- Sale e pepe nero quanto basta
Preparazione
1. Preparare le castagne
Se si utilizzano castagne fresche, inciderle e lessarle in acqua per circa 30-40 minuti, fino a renderle tenere. Sbucciarle eliminando anche la pellicina interna. Per velocizzare la preparazione si possono utilizzare castagne già cotte.
2. Rosolare la pancettaVedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
In una padella capiente far rosolare la pancetta a cubetti senza aggiungere olio, fino a renderla dorata e croccante. Trasferirla in un piatto e tenerla da parte.
3. Preparare la crema di castagne
Nella stessa padella aggiungere lo scalogno tritato e un filo d'olio, lasciandolo appassire a fuoco dolce. Unire le castagne, conservandone alcune per la decorazione, e il latte. Cuocere per 5 minuti, quindi frullare fino a ottenere una crema vellutata. Se necessario, aggiungere poca acqua calda.
4. Cuocere la pasta
Portare a ebollizione abbondante acqua salata e cuocere la pasta al dente, conservando una tazza dell'acqua di cottura.
5. Mantecare e servire
Versare la pasta nella padella con la crema di castagne. Aggiungere il parmigiano, una parte della pancetta e qualche cucchiaio di acqua di cottura, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa.
Completare con la pancetta rimasta, le castagne sbriciolate, una macinata di pepe nero e pochissimo rosmarino tritato.
Il segreto per una crema perfetta
Per ottenere un condimento particolarmente vellutato, è importante frullare le castagne quando sono ancora calde, aggiungendo il latte poco alla volta.
La crema deve risultare morbida, perché tenderà ad addensarsi quando verrà mescolata alla pasta.
Le castagne, un ingrediente prezioso dell'autunno
Le castagne sono ricche di carboidrati complessi e apportano fibre, potassio e altri nutrienti. Rispetto alla frutta secca oleosa, come noci e mandorle, contengono meno grassi.
In cucina si prestano a numerose preparazioni, dai dolci ai primi piatti, e rappresentano uno degli ingredienti più caratteristici della tradizione gastronomica autunnale.
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