A cura di Franci Russo

Quasi al termine le riprese di Viola come il mare, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Nella fiction, Viola, interpretata da Francesca Chillemi, donna bellissima e attraente che si è sempre occupata di comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, armata di ottimismo e fiducia, per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Qui Viola comincia a lavorare per un redazione web come giornalista di cronaca nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman) un uomo affascinante e seduttivo con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano. Esattamente al contrario di Viola. Intuitivo sul lavoro, ma anche impulsivo e refrattario alle regole.

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio, lei come giornalista, lui come poliziotto. All’inizio con grande difficoltà, su fronti opposti, con il tempo imparando a collaborare. Anche perché Viola può contare su una dote particolare, la sinestesia.

Nel caso di Viola, lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più profonda. Paura, gioia, dolore. Viola imparerà ad utilizzarla come strumento per comprendere meglio l’animo delle persone che ha di fronte. Dietro la sinestesia si nasconde però anche un segreto più grande, che ha a che fare con il vero motivo del suo ritorno a Palermo.

La collaborazione tra Viola e l’ispettore Demir li porterà anche conoscersi meglio dal punto di vista personale e chissà che non possa nascere anche qualcosa di più intimo tra i due.

Al momento non si sa ancora una data certa di quando andrà in onda la serie tv all’insegna del light crime, ma quasi sicuramente sarà trasmessa in autunno 2022 su Canale 5 alle 21,30 di venerdì.

I fan di Yaman e Chillemi sono in trepida attesa. L’aspettativa per questa nuova programmazione della Lux Vide è molto alta, visto le centinaia di migliaia di fan che l’attore turco ha in Italia e considerata la popolarità di Francesca Chillemi per aver partecipato in veste di Azzurra alla serie tv Che Dio ci aiuti, con un indice di ascolto molto alto.

