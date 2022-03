A cura della Redazione

Demet Özdemir e Can Yaman ancora insieme. Ennesimo successo per i due protagonisti di DayDreamer

E’ stata una elle serie tv turche più amata e premiata in Europa. In Italia ancora oggi, le fan sono pazze di Can Yaman e Demet Ozdemir.

I due ora arrivano oltreoceano.

La celebre soap opera turca Erkenci Kus, in Italia famosa con il nome di Daydreamer, è arrivata in Argentina, conquistando tutti anche in Sudamerica.

La prima puntata di Daydreamer in Argentina che porta il nome di Soñar Contigo, è andata in onda lo scorso 21 febbraio sulla rete Telefe, nella fascia preserale, e il successo è stato incredibile.

Can Yaman e Demet Ozdermir sono riusciti a conquistare il 55% di share e finendo in un batter d’occhio tra i cinque programmi più seguiti sulla rete.

Daydreamer ha guadagnato un alto numero di ascolti in tutti i paesi d’Europa, compresa l’Italia.

I due attori dopo DayDreamer hanno lavorato ad altre serie tv e seppur con altri partner hanno sempre avuto successo.

Dai tanti commenti e gruppi di fandom nati è palese che vorrebbero di nuovo rivederli insieme in un film o ina nuova soap, un’idea alquanto lontana visto che a quanto pare tra i due si sia creato un po' di astio per la storia d’amore finita male. Tra i rumors infatti, si mormora che Can Yaman e Demet Ozdemir erano prossimi al matrimonio, ma il bell’attore turco l ’avrebbe poi tradita.

