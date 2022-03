A cura di Franci Russo

La Lux Vide, la Casa di produzione del progetto Sandokan con l’attore turco Can Yaman, non ha ancora diffuso notizie relative all’inizio delle riprese della serie tv. Al momento si sa solo che, non potendo andare né in Malesia né in Indonesia a causa del Covid, sono stati effettuati dei sopralluoghi alla ricerca di un’isola da prendere in affitto per creare una bolla e realizzare tutte le riprese in quel luogo.

Definito, invece, il cast degli attori protagonisti ad eccezione di Lady Marianna, la cui scelta finale dovrebbe ricadere su un un’attrice internazionale.

Il progetto è nelle mani di Scott Rosenbaun di The shield, ma si pensa di affiancarlo ad un regista italiano, un impegno dal punto di vista del badget che, secondo quanto dichiarato da Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, sfiorerebbe i 30 milioni di euro.

Gli sceneggiatori Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri sono al lavoro per una rilettura di Sandokan in chiave moderna e dando maggiore risalto alle eroine femminili, come la Perla di Labuan, Lady Marianna.

Oltre Can Yaman nelle vesti di Sandokan, faranno parte del cast Luca Argentero, nei panni di Yanez e, secondo Bubinoblog, Elena Sofia Ricci, anche se al momento non si conosce ancora il ruolo che andrà a ricoprire.

Le puntate della nuova fiction di Sandokan dovrebbero essere quattro, per un totale di 8 episodi da 50’ ciascuno.

Come annunciato nei mesi scorsi dalla casa di produzione Lux Vide, quest’anno dovranno iniziare le riprese della nuova fiction di Sandokan.

Can Yaman è entrato in pianta stabile nella famiglia di Lux Vide. Nell’arco di un solo anno ha avuto una parte nella fiction Che Dio ci aiuti e si appresta a debuttare come protagonista, insieme a Francesca Chillemi, nella serie tv Viola come il mare, in cui interpreta la parte del poliziotto Demir.

La Rai è il principale partner italiano, ma c’è l’interesse anche di partner statunitensi e internazionali.

