A cura di Benedetta Esposito

Fabrizio Corona non è più presente sui social ed i suoi profili sono diventati inesistenti.

Fabrizio Corona è un personaggio televisivo, oltre che imprenditore e scrittore.

Anche se oggi è conosciuto e considerato un personaggio famoso a tutti gli effetti, sono molto più numerose le cose negative, rispetto a quelle positive che gli hanno permesso di accrescere la sua notorietà.

Nel corso degli anni, è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, in primis la nota inchiesta Vallettopoli e, nel 2015, ha ricevuto dalla Cassazione la condanna a 13 anni e due mesi per reati continuati, anche se nel 2019 è passato agli arresti domiciliari.

Eppure, la targa di Vip non è certo gratuita e, nonostante tutto, anche Fabrizio ha fatto qualcosa di buono per meritarsela.

Corona, oltre ad essere famoso per la sua inimitabile capacità di mettersi nei guai, lo è anche per le sue attività come personaggio televisivo, attore e cantante.

Per citare alcune delle sue apparizioni, lo ricordiamo a canale 5 nello show La Fattoria; come protagonista del remake di Scarface con Al Pacino e nella seconda stagione di Squadra Antimafia- Palermo Oggi, dove interpretò il ruolo di Ivo Principe detto Il Catanese, assoldato da Rosy Abate, come Killer.

Come la sua vita televisiva, anche quella amorosa è degna di nota: nel 2001, Fabrizio ha sposato la modella Nina Moric, da cui ha avuto un figlio Carlos Maria e, due anni dopo il divorzio, avuto nel 2009, ha iniziato una relazione con l’argentina Belen Rodriguez, durata fino al 2012, per poi, tre anni dopo, passare a Silvia Provvedi, cantante de le Donatella.

Di Fabrizio Corona non si smette mai di parlare, ma in queste ultime ore è proprio sulla bocca di tutti. Il motivo? Il suo profilo Instagram è scomparso.

Ad accorgersene per primo è stato il blogger-opinionista Amedeo Venza. A seguito di numerose segnalazioni e denunce, il profilo Instagram di Fabrizio Corona sarebbe stato bannato.

Nelle settimane scorse, Corona ha fatto spesso riferimento alla guerra Russia – Ucraina, per non parlare, poi, dei post ironici e di presa in giro alla coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, affermando: “Ma se non parlano di me, di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)… i loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram”.

Ancora, ha pubblicato una foto della modella campana, ex protagonista del Grande Fratello 6, Federica Calemme, in abito corto, paragonando le sue gambe a quelle di un calciatore della Roma.

Queste sono solo alcune delle cose, poco carine, che Fabrizio ha rivolto, ad altri, sul suo ex profilo Instagram. La lista potrebbe continuare ancora ed ancora, aspettiamo però che sia lui stesso a spiegarci il motivo , forse su Facebook, a patto che ne abbia il tempo prima che, anche quest’ultimo, venga eliminato per sempre.