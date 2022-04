A cura di zara penna

Rai: via alle riprese della settima stagione Il Paradiso delle Signore. Fuori Emanuel Caserio.

Via alla settima stagione della soap più amata in assoluto, Il Paradiso delle Signore. È stato Alessandro Tersigni, che presta il volto a Vittorio Conti, a rivelare in un’intervista che le riprese inizieranno a maggio.

Stando a quanto detto, Tersigni tornerà nel cast de Il Paradiso delle Signore, pronto a rendersi protagonista di nuovi colpi di scena, ma non sarà l’unico. Ritornerà anche Roberto Farnesi, nei panni di Umberto Guarnieri, insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo interpretata da Vanessa Gravina.

Se da un lato i fan sono contenti del ritorno sul set di questi tre amatissimi personaggi, dall’altro appaiano già dispiaciuti per l’uscita di scena di altri.

Parliamo di Salvatore e Stefania. Le anticipazioni lanciate da Blastingnews riportano la notizia che Emanuel Caserio, ovvero Salvatore Amato, lascerà la serie. Il personaggio deciderà di abbandonare Milano e la Caffetteria per seguire il suo cuore e trasferirsi nel paese della sua fidanzata. Sarà sempre l’amore a portare lontano dal set anche Grace Ambrose, ovvero Stefania Colombo. La nipote della contessa di Sant’Erasmo, sogna di diventare giornalista e vuole vivere la sua vita con il fidanzato.

Ovviamente mancano ancora le ufficialità di questo “abbandono”.

Intanto, la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore giungerà al termine alla fine del mese di aprile. Al suo posto, nella pausa estiva, la Rai punterà su repliche di altre serie tv e di film.

