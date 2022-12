Ha rubato la scena la fine della storia d’amore tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, entrambi protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo l’annuncio da parte dei due ex volti del dating show condotto da Maria De Filippi, che hanno reso nota la fine della relazione, l’ex corteggiatrice ha voltato decisamente pagina. A rivelarlo è lei stessa attraverso una Ig story.

Sul finire della scorsa estate, è giunto del tutto inaspettato l’annuncio della separazione tra Francesca ed Eugenio. Insieme da diversi anni, dopo la loro avventura a Uomini e Donne, i due hanno affrontato una crisi che li ha portati a prendere strade differenti. Per tutto il periodo post-separazione, non sono mancati i botta e risposta sui social, che hanno contribuito inevitabilmente ad alimentare gossip e polemiche.

Nuovo amore per Francesca Del Taglia?

A distanza di alcuni mesi dalla fine della storia d’amore con Eugenio Colombo, sembra che Francesca Del Taglia abbia intrapreso una nuova relazione. Nella giornata di ieri, domenica 11 dicembre, l’ex corteggiatrice ha condiviso in una Ig story una foto mentre era in compagnia di un uomo. Lui si chiama Federico Fiorentino, anche lui ricoperto di tatuaggi come Francesca e lo stesso Eugenio. Sebbene la Del Taglia non abbia aggiunto nessuna didascalia, il gossip è inevitabilmente esploso. Considerata la mancanza di commenti da parte di Francesca e Federico, è doveroso prendere questa notizia con le pinze. Nonostante non vi siano certezze riguardo una nuova possibile storia d’amore, la foto sembrerebbe non lasciare spazio a nessun dubbio. Nello scatto incriminato si vede l’uomo seduto sul letto, abbracciato da dietro dall’ex corteggiatrice, quest’ultima intenta a scattare la foto lo smartphone.