Suburra nuova stagione. Salvatore Esposito e Marco D’amore i protagonisti della nuova serie.

Qualche mese Netflix ha annunciato che da lì a poco sarebbe arrivata la nuova serie di Suburra. Si chiamerà Suburra Eterna è sarà uno spin-off di altre tre stagioni.

I fan della serie rivedranno i loro personaggi preferiti in versione flashback.

Ovviamente il cast sarà però completamente diverso e ci saranno nuovi volti, che creeranno nuovi intrecci e dinamiche del nuovo capitolo Suburra.

I protagonisti di Suburra Eterna

Le riprese sono incominciate già da qualche mese. Il cast, dopo la pausa natalizia, si è riunita ad oggi a Tivoli per alcune scene per poi spostarsi poi a Roma e a Napoli. In pratica Suburra Eterna riprenderà tre serie famosissime, ovvero Suburra, Romanzo Criminale, con un volto della storica serie, e Gomorra, dove ci potrebbe esserci più di un personaggio. Tra i nomi sembrano quasi certi Salvatore Esposito, con il suo Genny Savastano e Marco D’Amore, con il suo immancabile e famoso Ciro di Marzio, ovvero l’Immortale.

Di Suburra non mancherà il personaggio chiave ovvero Aureliano Adami attraverso ricordi e situazioni inedite.

Il debutto di Suburra Eterna è fissato per settembre 2023, periodo in cui saranno disponibili i sei episodi su Netflix. Un lungo progetto che prevede tre lunghe stagioni dello spin-off.

In molti si chiedono chi sarà il protagonista, visto che nell’ultima puntata della serie Aureliano Adami è morto, motivo per cui tutto passerà nelle mani di Spadino Anacleti.

Sarà un Roma Criminale stravolta, con Spadino che tornerà a casa per proteggere la sua famiglia e cercare nuovi alleati. Si ritroverà così in una situazione di guerra, con nuovi nemici e nuovi alleati, ecco che entreranno in scena un mix di personaggi tra Gomorra e Romanzo Criminale. Una nuova alleanza tra Roma e Napoli. Di certo non mancheranno colpi di scena, nuovi ingressi e nuovi addii.