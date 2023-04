Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica, hanno indotto Alfonso Signorini a posticipare il mega party per il suo 59esimo compleanno in programma per lo scorso 6 aprile, al quale avrebbero dovuto partecipare anche i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La festa avrà luogo questa sera, giovedì 13 aprile, ma la location è cambiata: non si svolgerà più a Milano, bensì a Roma. Al party organizzato dal conduttore del reality show di Canale 5 parteciperanno, tra gli altri, anche gli ex vipponi del Gf Vip 7. Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis sono già in viaggio verso la capitale, mentre Luca Onestini ha annunciato che non sarà presente: “Causa impegni inderogabili, io non ci sarò questa sera a Roma. Un besito”, ha scritto su Twitter l’ex tronista. Micol Incorvaia, in una story su Instagram, ha detto che non vede l'ora di ricongiungersi finalmente con le OMG.

A meno di defezioni dell’ultimo minuto, tutti gli ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero prendere parte alla festa di Alfonso Signorini.