Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in crisi? I fan della coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sono preoccupati dopo aver notato alcuni dettagli. A sollevare i rumor è il portale Isa e Chia, che riporta come diversi utenti avevano notato l’assenza dai social della sorella di Micol e del suo compagno. A detta di qualcuno, l’influencer avrebbe ridotto in maniera evidente la quantità di foto e contenuti digitali, circostanza che ha destato preoccupazione nei follower.

La smentita di Clizia Incorvaia

Ed ecco che Clizia Incorvaia ha deciso di intervenire per rendere partecipi i suoi seguaci delle novità che stanno interessando lei e Paolo Ciavarro in merito alla minore esposizione sulle varie piattaforme social. “In questi anni sono cambiate tante cose in positivo, a livello di evoluzione di coppia, di costruzione…”. Dunque, l’ex vippona mette a tacere le malelingue. “Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bambino. C’è la nostra famiglia allargata 2.0 come tantissimi in Italia. Abbiamo grazie a Dio lavorato sempre di più e quindi accade effettivamente che magari quel tempo che prima avevamo di più per caz***giare lo condividevamo sempre e comunque sui social con voi”.

Quindi, l’allontanamento dai social non è dovuto ad alcuna crisi, ma ad una maggiore concentrazione di impegni professionali. A ciò si aggiunge il fatto che, avendo due figli, il tempo a disposizione si riduce ulteriormente. “So che eravate abituati, so che vi manca; però dovete capire che anche noi abbiamo bisogno un po’ spesso di avere anche quei momenti con noi”. Poi, Clizia lancia una frecciatina nei confronti dei colleghi: “Siamo abituati a tanti personaggi che condividono tutto sui social, invece non funziona così… Non è che tutto va filmato, perché se io filmo quell’istante me lo sono già perso. Vi voglio bene, sempre con voi”.