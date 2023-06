Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno superato una fortissima crisi che ha messo seriamente a repentaglio la loro relazione. L’Oriele drama, che per circa una settimana ha caratterizzato la discussione sul web, è giunto, almeno per il momento, ai titoli di coda, e i tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornato nuovamente il sereno.

La modella di origini venezuelane è sbarcata in Honduras nelle vesti di “fantasma del passato” di Supervivientes, e l’ex tronista ne ha seguito le gesta commentandole in diretta sul suo canale Twitch, “Il Veneto”. Daniele si è mostrato estremamente geloso delle attenzioni che uno dei naufraghi, Bosco Blach Martinez-Bordiù, riservava alla fidanzata: “Bosco! C’è sempre quel Bosco in mezzo ai cogli*ni, facciamolo fuori!”, le parole dell’ex gieffino. Ma Oriana, non appena approdata su Playa Uva, ha immediatamente messo le cose in chiaro: “Sono felicemente innamorata”.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Dal Moro ha condiviso sui social l’audio di una conversazione avuta con la Marzoli, "Il vangelo secondo Bebè", nella quale la “reina” detta alcune regole al fidanzato: “Fammi stare tranquilla e serena. Non abbracci nessuna, non fai il deficiente con nessuna, non baci nessuna perché ti taglio la lingua, ti taglio le labbra! Seduta sulle gambe nessuna, capisci no, tutte queste cose…”. Daniele resta in silenzio, e Oriana lo richiama all’ordine: “Mi stai prendendo in giro?”. “No ti sto ascoltando, vai avanti, ci sono ancora regole?”, chiede l’imprenditore veneto. “Te le ho già dette. Amore, non farmela vivere male, ti prego… Ti odio Daniele, ti giuro ti odio. Mi fai diventare pazza, ca**o!”.