Il Tavax VS Il Veneto: andrà in scena questa sera il duello all’ultima views tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, hanno entrambi aperto un canale Twitch e, alle 21,30, sono fissate le due live che vedranno protagoniste anche le rispettive fidanzate, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Nelle ultime settimane, i fandom delle due coppie, Incorvassi e Oriele, hanno battibeccato in merito al numero delle views. L’imprenditore veneto avrebbe un numero maggiore di spettatori rispetto all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, e per tale ragione sarebbe esplosa su Twitter una vera e propria faida: i fan di Daniele prendono in giro Edoardo per i numeri più bassi, e quello di Tavassi replicano criticando Dal Moro e i suoi modi di porsi. Questa situazione ha anche portato il videomaker romano a chiudere il suo account Twitter.

Sulla questione, in una recente diretta su Twitch, l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto sulla questione: “Per me l'amicizia è sacra, però siccome mi viene detto che io non prendo le difese o non dico niente o non faccio niente, quando l'unico motivo per cui non dico o non faccio niente è perché non mi importa di queste cose, non ci bado, non guardo. Non ero nemmeno a conoscenza di questo chiamiamolo dissing. Siccome mi è stato detto che dovevo fare qualcosa non da voi ma da altre persone, allora questo giorno ho fatto questo tweet dove vi ho chiesto la cortesia di accannare con questo discorso, che tanto è una cavolata, e di lasciare perdere. Ho tenuto però a specificare che i ‘Corvi’ (fan di Tavassi e Micol) mi ca**no sempre il ca**o, e quindi iniziassero a non ca**re più il ca**o e forse le cose potrebbero andare in maniera diversa. Fino a prova contraria DDM (lui, ndr) non parla di nessuno, si fa sempre i ca**i suoi. Se parlo di qualcuno parlo della mia ragazza. A me non interessa chi ha ragione chi ha torto, resta il fatto che se gli altri parlano di me e dopo succede quel che succede... imparassero a non parlare di me. Punto”.

Questa sera, alle ore 21,30, sarà dunque sfida a colpi di views tra Incorvassi e Oriele. Oppure chissà, magari i quattro ex vipponi saranno insieme per una parte della diretta. Staremo a vedere...