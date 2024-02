Durante e dopo la trentaquattresima puntata del Grande Fratello si è alzato un enorme polverone sui social. Migliaia di telespettatori non hanno assolutamente condiviso il trattamento riservato a Beatrice Luzzi, costantemente bersagliata e vittima di attacchi ingiustificati. Tra i tantissimi utenti che hanno manifestato il loro disappunto anche un noto giornalista, che ha utilizzato parole decisamente forti.

Sul suo profilo X, Walter Giannò ha scritto che secondo lui ieri sera è stata attaccata una vittima e sono stati difesi i suoi carnefici: “Al Grande Fratello abbiamo assistito all’attacco alla vittima e alla difesa dei carnefici. Se è questa la nuova TV che Piersilvio ha in mente, allora rimpiango il padre e il GF con Barbara D’Urso, dove Beatrice Luzzi sarebbe stata tutelata e non ‘massacrata’ da una sh*tstorm in diretta. Promesso che domani scriverò un duro editoriale contro gli autori del programma.

L’attacco contro Beatrice di stasera è la dimostrazione di quanto possa essere pericoloso e tossico un branco quando prende di mira scientemente una persona. Al Grande Fratello è stato diffuso un messaggio scioccante, aberrante che non può passare in cavalleria, per di più contro una donna emancipata. E, ancora una volta, c’è da sottolineare l’atteggiamento pessimo di Varrese e di Paolo che dispensano ipocrite lezioni.

Quella di stasera è stata una pessima puntata. C’è stato un attacco da tutti i fronti contro Beatrice, cioè colei che, se non ci fosse stata, il Grande Fratello avrebbe già concluso il suo percorso. Ora basta. Se fossi nei suoi figli, lunedì prossimo andrei a prendere mia madre e portarla via da quella Casa ormai tossica. Dopodiché addio al programma e giù con l’audience.

Se fossi in Beatrice, dopo l’attacco unilaterale di stasera, lascerei immediatamente la Casa del GF. Se fossi nei figli, andrei a prendere la mamma, come ha fatto il padre di Heidi. E buonanotte ai suonatori”.