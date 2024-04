Alcuni giorni fa, durante una clip del reality cileno Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado, Oriana Marzoli, si è confidata con altre concorrenti in merito al fatto che le manchi Cristiano Iovino e non il suo ex Daniele Dal Moro. Il personal trainer, balzato agli onori del gossip per essere “l’uomo del caffè” nel documentario Unica di Ilary Blasi, di recente è stato avvistato ad Ibiza in compagnia di Soleil Sorge.

“Non mi interessa quello di tre mesi fa – ha raccontato l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip -. E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. Oltretutto è andata un po’ male…”.

Nelle ultime ore, però, una mossa social di Oriana non è passata inosservata. Stando ad una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, infatti, l’influencer di origini venezuelane avrebbe smesso di seguire su Instagram Cristiano. A quanto pare, infatti, la domenica, i concorrenti di Ganar o Servir?, prendono possesso del loro smartphone per un tempo limitato. Secondo l’esperto di gossip, l’unfollow sarebbe dovuto al fatto che la Marzoli avrebbe appreso di un presunto flirt tra Iovino e Soleil Sorge.

La reazione di Daniele alle parole di Oriana

“Non fatevi venire le mosse a terra per un video di cui non c’è assolutamente bisogno. Quando ho deciso di lasciare Oriana l’ho fatto seppur fossi ancora innamorato, consapevole però che fosse un amore a senso unico. Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita solo le pa**e. Ora, che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non importa”.