Luca Onestini sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella si lasciarono durante la pandemia, per poi ritrovarsi nuovamente al Grande Fratello Vip, quando lei fece il suo ingresso in qualità di ospite, e rimase nella Casa di Cinecittà per alcune settimane.

In molti credevano che la convivenza avrebbe riacceso la scintilla, facendo riemergere sentimenti mai sopiti. I due si sono incontrati anche quando il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato e, nonostante i fan della coppia sperassero in un ritorno di fiamma, questo non si è mai concretizzato. Anzi.

Ivana Mrazova ha iniziato una nuova frequentazione con un imprenditore statunitense, ed è uscita allo scoperto lo scorso maggio. Anche Luca Onestini avrebbe una nuova relazione. A rivelarlo lo scorso luglio è stata Deianira Marzano nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte: “Luca Onestini sta frequentando Sofia Monti. E’ una bellissima ragazza, fa la modella”.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme in merito alla nuova frequentazione dell’ex vippone. La Marzano ha infatti pubblicato su Instagram una foto di Onestini in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma: “Nuova fidanzata di Luca Onestini? Ultimamente si vedono molto insieme e lui è molto attento a tutto ciò che lei pubblica. I like sono veloci e reciproci”.