Un ex vippone potrebbe partecipare al Grande Fratello insieme a suo padre? E’ questa una delle voci che sta circolando sul web in queste ore. I nomi sono quelli di Francesco e Franco Oppini, rispettivamente figlio ed ex compagno di Alba Parietti. Al riguardo TVBlog ha deciso di fare chiarezza, e ha rivelato che Franco “non risulterebbe” nel cast, mentre Francesco “non ci sarà al 100%”. In realtà, la produzione li avrebbe contattati, ma al momento le loro risposte sarebbero state ambedue negative.

“Francesco Oppini ha dunque deciso di declinare l’invito dell’amico Signorini perché la sua priorità è quella di continuare il suo percorso professionale nel ruolo di commentatore calcistico che brillantemente sta svolgendo presso il gruppo televisivo Netweek nel programma Diretta Studio, dove parla non solo da tifoso della Juventus, ma da esperto a tutto tondo del mondo del calcio italiano ed internazionale – si legge su TvBlog -. Ed è proprio per questa sua crescita professionale, ormai diventata tangibile nel corso dei programmi sportivi a cui partecipa, che Francesco ha deciso di declinare l’offerta di tornare al Grande fratello. Percorso quello che aveva già praticato giusto 4 anni fa”.

Grande Fratello, i probabili concorrenti della nuova edizione

Alessia Pascarella, Lino Giuliano e Maika Randazzo (Temptation Island);

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia;

Enzo Paolo Turchi;

Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi (Non è la Rai);

Jago Garcia, attore;

Clayton Norcross, attore;

Javier Martinez (Uomini e Donne);

Luca Calvani, attore