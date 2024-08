La fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha gettato nella disperazione i loro numerosissimi sostenitori. Sul web circola di tutto, tra cui un video in cui si sente una voce di una fan che non riesce a riprendersi in viso perché ha “il volto straziato dalla lacrime”. Ma non è tutto. Ci sarebbe anche chi, a quanto pare, sarebbe addirittura finito in ospedale in seguito ad alcuni svenimenti. Una fanpage dell’ormai ex coppia ha pubblicato una storia su Instagram taggando proprio i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

“Buongiorno, volevo dirvi due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia (Matea sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa), Vanessa (si è ripresa oggi, ho sentito personalmente e sta meglio, ma è distrutta) e Slovenia. Stanno male a causa della rottura. A loro insaputa sono svenute senza riprendersi e sono state tutta la notte in ospedale per rendevi conto che questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che deve finire l’amore in loro. Non può essere distrutto così”.

Perla annuncia la rottura con Mirko

“Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada.

Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi. Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma non è stato così. Mirko è stato un amore immenso, e auguro a tutti di provare un sentimento così forte, di lottare per ciò che sentite fino in fondo.

La mia famiglia, le mie amicizie e le mie conoscenze non hanno influenzato in nessun modo la mia scelta, presa dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi. Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta, e questo lui lo sa.

I gossippari possono riportare ciò che vogliono, lascio a voi come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno, di seguirmi o meno. Non vi nascondo e non mi vergogno a dirvi che è un brutto periodo della mia vita, molto difficile e che non mi aspettavo di affrontare. Ho cercato di metabolizzare tutti questi mesi, ma forse è ancora presto, perché è da circa un anno che sono sotto pressione (scelta ovviamente presa da me). È stato un bellissimo percorso, che come dico sempre abbiamo fatto insieme, perché senza di voi forse avrei smesso di crederci. Però sono pur sempre una ragazza di 26 anni. Che ha bisogno anche di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento”.