Nelle ultime ore, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha parlato di incontri tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi che si sarebbero verificati al termine del Grande Fratello.

“Ciao Deia, come vicina di ombrellone mi sono beccata una conoscente romana della Luzzi, mi ha fatto vedere foto a cena con lei e mi ha dato un mezzo scoop che non so se ti interessa. Luzzi e Menozzi si sono incontrati a Milano due volte da quando il GF è finito, ma lei non lo ha mai reso pubblico perché deve tenersi buoni i Beabaldi e sa molto bene che se uscisse questa cosa succederebbe un casino. Mi ha anche detto che nonostante gliene abbia combinate molte, a lui ci tiene ancora e l’affetto non è mai svanito”.

La segnalazione è arrivata anche all’orecchio di Beatrice, che in un durissimo post su X (ex Twitter) ha invitato i suoi followers a non credere alle cose che dice la Marzano (la quale, di recente, aveva dato per certo il fidanzamento tra la Luzzi e Giuseppe Garibaldi).

Le parole di Beatrice Luzzi

“Questa sarà la prima e ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa "signora" al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri. Questo che scrive, così come tutte le cose che ha supposto o date per certe in precedenza, sono prive di ogni fondamento. È una persona che non ha dimostrato mai nessuna affidabilità Non ha nessuna credibilità. Invito tutti noi a smettere di seguirla e soprattutto di crederle. Dice solo baggianate. Ripeto, non risponderò mai più a niente di quello che scrive perché non merita neanche un istante del mio e del vostro tempo”.