Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di chiudere la loro relazione. Ormai erano diversi giorni che si rincorrevano voci circa una presunta crisi, e nella giornata di sabato è arrivata la conferma da parte dei due ex concorrenti del Grande Fratello. Con alcune stories su Instagram, i due ex gieffini hanno annunciato ai fan la decisione di separarsi: “Scelta presa da me, mi assumo le conseguenze”, ha detto l’influencer campana. Le cose non sono andate come sperato e ora sono pronti a ripartire da zero, ognuno con la propria vita. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Mirko potrebbe essere già in contatto con la redazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi nel quale potrebbe ricoprire il ruolo di tronista.

Mirko Brunetti nuovo tronista di Uomini e Donne, l'indiscrezione

“Mirko Brunetti in contatto con la redazione di Uomini e Donne per il trono”: queste le parole che una “talpa” ha inviato alla Marzano. Stando a quanto si legge, l'ormai ex fidanzato di Perla potrebbe essere già pronto per una nuova storia d'amore che potrebbe nascere nel dating show di Canale 5, dove ricoprirebbe il ruolo di tronista. “Non disperate che forse lo potete corteggiare a settembre”, le parole dell'esperta di gossip. Nel messaggio si legge anche un dettaglio che riguarda la Vatiero che potrebbe essere pronta a trasferirsi a Milano: “Intende andare via”.

Perla e Mirko annunciano la rottura

Perla è stata la prima a comunicare la decisione di interrompere la relazione con Mirko: "Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada… Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta e questo lui lo sa”.

Brunetti, poco dopo, ha aggiornato il suo profilo, ieri, per dire la sua sulla vicenda: “In questo percorso abbiamo cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco”.