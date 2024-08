Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di scrivere la parola fine alla loro storia d’amore. Dopo essersi già lasciati durante l’edizione 2023 di Temptation Island, l’influencer campana e l’imprenditore rietino erano tornati ad essere una coppia nel corso delle battute finali dell’ultima edizione del Grande Fratello. A distanza di circa quattro mesi dalla fine del reality show, però, la storia d’amore tra i due ex gieffini è giunta nuovamente al capolinea.

Con alcune stories su Instagram, Perla e Mirko hanno annunciato ai fan la decisione di separarsi: “Scelta presa da me, mi assumo le conseguenze”, ha detto l’influencer campana. Brunetti, poco dopo, ha aggiornato il suo profilo, ieri, per dire la sua sulla vicenda: “In questo percorso abbiamo cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco”.

Perla in crisi dopo la rottura, Mirko corre da lei

Le cose non sono andate come sperato e ora sono pronti a ripartire da zero, ognuno con la propria vita. Tuttavia, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano nella quale si parla di un nuovo incontro tra i due. “Ti dico solo che Mirko è da Perla ad Angri - ha fatto sapere una fonte anonima - perché Perla stanotte ha avuto una crisi. E’ stata malissimo e Mirko non ha esitato a raggiungerla”.

Ma non è tutto. Perché stando ad un’altra segnalazione arrivata sempre a Deianira, Perla e Mirko sarebbero stati avvistati insieme fino a domenica mattina, giorno successivo all’annuncio della rottura sui social. Per il momento non ci sono informazioni certe, ma i fan stanno attendendo ulteriori aggiornamenti sull’ex coppia.