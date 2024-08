La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è giunta (di nuovo) ai titoli di coda). Dopo essersi lasciati durante l’edizione 2023 di Temptation Island, l’influencer originaria di Angri e l’imprenditore rietino si erano ritrovati al Grande Fratello, al termine del quale sono tornati ad essere una coppia. L’idillio, però, è finito a distanza di circa quattro mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, con l’annuncio della rottura che è arrivato nella giornata di sabato dopo i rumor su una presunta crisi che circolavano ormai da diversi giorni.

“Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi. Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma non è stato così. Mirko è stato un amore immenso, e auguro a tutti di provare un sentimento così forte, di lottare per ciò che sentite fino in fondo”, ha scritto Perla.

“Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene. Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia apprezzandomi sotto ogni aspetto trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli”, le parole di Mirko.

La previsione di Beatrice Luzzi

Chi aveva predetto – con largo anticipo – la fine della storia tra Perla e Mirko era stata Beatrice Luzzi pochi istanti dopo la finale del Grande Fratello. “Allora ragazzi…. ha vinto l’amore! E speriamo che duri… oltre la finale”, aveva detto l’attrice ai canali social del reality show. Un’esternazione fatta a caldo, dettata anche dalla delusione di aver perso lo scontro finale con Perla, ma che adesso, a distanza di diversi mesi, appare come profetica.