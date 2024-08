Meghan Markle non ha mai nascosto di aver pensato in diverse occasioni di togliersi la vita, e ora ha spiegato le ragioni di queste sue rivelazioni. Lei e Harry sono stati ospiti del programma CBS Sunday Morning, dove hanno parlato con Jane Pauley di The Parents Network, una campagna che ha come obiettivo quello di aiutare i genitori che hanno perso un figlio a causa del cyberbullismo. Parlando di questo tema particolarmente delicato, la duchessa del Sussex ha raccontato il motivo per cui ha deciso di rivelare di aver pensato al suicidio.

“Ho avuto quei pensieri per quello che ho attraversato nei momenti duri e ritengo che condividere questa cosa possa aiutare. Quando hai attraversato qualsiasi livello di dolore o trauma, credo che parte del percorso di guarigione, sicuramente del mio, sia essere in grado di essere davvero aperti al riguardo. Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse in quel modo, che non venisse creduto o che facesse gli stessi pensieri. Se il fatto che io ne parli e dica che l’ho superato salverà qualcuno o lo incoraggerà a controllare come sta, allora ne vale la pena”.

Harry, come ha reagito quando ha saputo che Meghan voleva togliersi la vita

In un episodio della loro docuserie su Netflix, Harry aveva spiegato di essersi sentito in colpa per come ha reagito quando ha saputo che sua moglie aveva pensato di togliersi la vita: “Ero devastato, sapevo che stava lottando – che entrambi stavamo lottando – ma non avrei mai pensato che si sarebbe arrivati a quello stadio. E il fatto che si sia arrivati a quel punto mi ha provocato rabbia e imbarazzo. Non ho affrontato particolarmente bene la situazione. L’ho affrontata come l’Harry istituzionale e non come l’Harry marito. Ciò che ha preso il sopravvento sui miei sentimenti è stato il mio ruolo da reale. Sono stato addestrato a preoccuparmi di più su “Cosa penserà la gente se non andiamo a questo evento? Arriveremo in ritardo”. Ripensandoci ora, mi odio per questo». E aggiunge: «Quello di cui lei aveva bisogno da me era molto di più di quello che ero in grado di dare”.