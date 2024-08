Nei giorni scorsi di è parlato di una presunta rottura tra Lino Giuliano e Maika Randazzo. Nelle ultime ore, però, tra l’ex fidanzato di Alessia Pascarella e l’ex tentatrice di Temptation Island sono di fatto usciti allo scoperto smentendo le voci relative alla crisi.

Alcune risposte fornite da Lino in merito alla sua frequentazione con Maika hanno insospettito i follower. "Raga, sto capendo delle piccole cose, ma spero che mi stia sbagliando. Ma non spu**anerei mai Maika o direi cose brutte su di lei, perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e non mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre, ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi”.

Enigmatica anche una storia della Randazzo, nella quale in molti ci hanno visto una frecciatina: “Prima o poi le maschere cadono”. E ancora: “Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo. Ciao”.

Dopo queste stories in molti avevano ipotizzato che tra i due ci fossero tensioni. Tensioni che ad oggi, però, sembrano essere state superate. Ieri sera, infatti, Lino e Maika si sono mostrati sereni e affiatati sui rispettivi profili social. Giuliano ha condiviso una storia dalla sua automobile in direzione Roma (dove vive l’ex tentatrice), e in seguito ha condiviso una foto con un tramezzino condiviso con una “misteriosa” donna, aggiungendo la didascalia “cose semplice”. Poco dopo, però, si vedono i due sorridenti insieme con lo sfondo del Colosseo.