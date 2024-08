Lino Giuliano, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. A rivelarlo, nei giorni scorsi, è stato Davide Maggio.

Alla luce di quanto accaduto nella passata edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, in molti si chiedono se si ripeterà la dinamica del triangolo amoroso che tanto ha appassionato i telespettatori lo scorso anno, questa volta con protagonisti il barbiere napoletano, la sua ex fidanzata Alessia Pascarella e l’ex tentatrice Maika Randazzo. Al riguardo, secondo Alessandro Rosica non ci sono dubbi. L’esperto di gossip, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto condivisa da Alessia nella quale si vede una scatola contenente un profumo e un biglietto, presumibilmente inviatole da Lino.

“Come vi avevo già detto Alessia ha iniziato il finto teatrino con Lino per cominciare la tiritera al GF. Alfonso ha organizzato tutto insieme a loro e ne vedrete delle belle. Ci saranno litigate e show mai visti prima, queste sono le premesse, altrimenti li avrebbero lasciati a casa. Fonte 100% vicino a loro e al GF”.

E ancora: “Il teatrino comprenderà Lino, Alessia e ‘Totò con il caschetto’ Maika. Ricordiamo che con Maika è sempre stato tutto finto, confermato da lei e anche da lui, solo foto e abbracci. Quindi è tutto organizzato e pianificato come in una telenovelas. Litigate, colpi di scena, pianti e urla. Più se ne parla, meglio è, quindi finiranno anche sui nuovi mostri”.