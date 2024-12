La presenza di Fedez a Sarà Sanremo non è passata inosservata. Il rapper è rimasto sul palco circa un minuto, durante il quale c’era l’assoluta percezione che qualcosa non andasse. L'occasione è quella della serata in cui gli artisti in gara a Sanremo 2025 svelano per la prima volta il titolo dei brani. L’ex marito di Chiara Ferragni, annunciato da Carlo Conti lo scorso primo dicembre come uno dei Big, fa il suo ingresso in scena quasi a fine serata, a ridosso della mezzanotte.

Fedez appare confuso, ha gli occhi gonfi, la parlata leggermente rallentata. Il conduttore prova a coinvolgerlo nella conversazione, seppur breve, ma l'artista risponde a monosillabi. Si limita a dire il titolo della canzone, Battito, e quando Conti gli chiede di commentare brevemente il contenuto del pezzo, Fedez la descrive come “una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata ad una donna, ma quella donna è identificata nella depressione”.

Poi conduttore gli indica di uscire da dove è entrato, a differenza di tutti gli altri artisti presentati nel corso della serata che invece hanno lasciato la scena da un'uscita laterale. Fedez dà l'impressione di essere leggermente rallentato, tanto che Conti lo abbraccia quasi a portarlo con sé, accompagnandolo fuori scena.

In seguito sono arrivate alcune segnalazioni dalle persone presenti. Maria Tomba, artista in gara a Sanremo Giovani, che ha avuto Fedez come coach durante la sua esperienza a X Factor, ha detto a Carlo Conti ed Alessandro Cattelan di aver incontrato il rapper nel backstage, e che lui le ha fatto gli auguri consigliandole di viversi il momento: “Sì, lui era il mio coach a X Factor. Sono stata molto felice di ritrovarlo anche qui. L’ho visto poco fa dietro le quinte. Mi ha detto di vivermi il qui e ora”.