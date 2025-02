Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, è stato decretato il primo finalista maschile. I concorrenti hanno mandato al televoto Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice e Luca Giglio, e il pubblico ha avuto qualche minuto per votare. Tuttavia, pochi istanti prima della proclamazione, c’è stato un errore clamoroso che ha mandato in tilt Alfonso Signorini.

I quattro gieffini sono arrivati in studio, il conduttore ha rispedito nella Casa Alfonso e Luca (i due meno votati) ed è rimasto con Lorenzo e Javier, i preferiti dal pubblico. Quando Signorini ha annunciato che avrebbe svelato il primo finalista, sul maxischermo è apparsa la faccia di Javier ,e così Alfonso ha fatto la proclamazione. Peccato, però, che dopo gli applausi del pubblico e l’euforia del pallavolista argentino, Alfonso abbia richiamato l’attenzione di tutti: “No fermi tutti, colpo di scena, perché mi piace confondere un po’ le idee. Adesso io mi metterò in mezzo a voi due e toccherò la spalla di chi ha vinto davvero! Sei tu Lorenzo il primo finalista”.

Le precisazioni di Alfonso Signorini

Subito dopo, Signorini ha fatto delle precisazioni: “Scusate, ma voglio spiegare cosa è accaduto. Per essere corretti fino alla fine, perché poi su questo ci sono mille speculazioni. Io sono una persona trasparente. Io nella busta avevo i nomi dei primi due esclusi. Io non sapevo il nome del finalista. Gli accordi erano che avrebbe illuminato la regia il tutto. Quando ho visto che sul led c’era Javier ho detto ‘il finalista è Javier’. Poi gli autori e la Buonamici mi facevano i gesti dicendo di no. Ma io non so perché qualcuno abbia inquadrato Javier. Questo errore non so di chi sia, ma non è mio! Questo lasciatemelo dire. Di solito non lo dico mai, ma io qui non c’entro nulla, ognuno ora si assuma le sue responsabilità”.