Una rivelazione fatta da Lorenzo Spolverato ha acceso un aspro dibattito sui social. Il modello milanese, infatti, ha fatto un riferimento alle Zelena, il fortissimo fandom spinge per la ship tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, circostanza che hanno sollevato una serie di interrogativi tra i telespettatori del Grande Fratello, che si chiedono come faccia Lorenzo ad essere così informato su ciò che accade fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. I fan della modella brasiliana, furiosi, stanno chiedendo spiegazioni, insospettiti e non poco dalle affermazioni di Spolverato, il quale sembra essere a conoscenza di dettagli che, invece, dovrebbe ignorare.

Parlando con Giglio, Zeudi, Shaila e Chiara, Lorenzo ha fatto riferimento al fandom Zelena. L’ex velina, riprendendo le parole del fidanzato, si è rivolta all’ex Miss Italia e ha detto: “In questo momento il seguito è più tuo che suo”. Parole che, ripete subito Spolverato, gli sarebbero state riferite da una persona che conosce molto bene. Poco prima, infatti, il gieffino milanese aveva detto che tutta la gente fuori vuole le Zelena: “Tutta la gente che c’è dietro Helena vuole che sta con te e vuole te. Hai più fan tra i Zelena tu rispetto a lei”.

Ovviamente, le parole di Lorenzo hanno sollevato un enorme polverone sui social. “Caro Grande Fratello, ci potresti spiegare come mai Lorenzo è a conoscenza che il fandom sostiene più Zeudi che Helena? Chi è la persona di cui parla e che gli avrebbe riferito la cosa?”, ha commentato un utente. E ancora: “Questa roba dovrebbero mandarla in onda, ma c’è Lorenzo, quindi tuteleranno perché è un programma di figli e figliastri”.