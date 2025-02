Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 24 febbraio, c’è stata l’elezione della prima finalista. Al televoto sono andate Helena Prestes, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, e chiunque in questi mesi abbia visto seguito un minimo il reality show condotto da Alfonso Signorini sa benissimo che la favorita alla vittoria era la modella brasiliana. Invece, a trionfare è stata Jessica Morlacchi con il 57,18% delle preferenze, contro il 39,81% della Prestes. Tuttavia, dietro queste percentuali si celano dinamiche che non possono più passare sotto traccia, e che di fatto rappresentano un problema per il GF stesso.

Come si spiega che la Prestes – che al televoto relativo al ripescaggio ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 16% della Morlacchi – non sia diventata la prima finalista? E’ presto detto. Basta addentrarsi per pochi minuti negli oscuri meandri di X (ex Twitter) per trovare la risposta. Il numerosissimo fandom degli Shailenzo sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a chiunque provi ad ostacolare il percorso di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e di recente ha siglato un patto con le Zelena, le fan "scontente" che sognavano una ship tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, e che adesso, visto che la possibile relazione saffica è andata in archivio, hanno tutta l’intenzione di “vendicarsi”.

Al televoto, però, ieri non c’erano né Shaila né Zeudi, e quindi i due potentissimi fandom hanno dirottato i loro voti su Jessica, portandola così ad essere la prima finalista. Basta dare un’occhiata a forum a tema GF, pagine Facebook, Instagram o profili TikTok per scoprire che di fatto il pubblico generalista non si sente in alcun modo rappresentato, anzi si avverte chiara la sensazione che questa fetta di telespettatori non abbia più alcun potere. Sono ormai diversi anni che il reality di Canale 5 è “ostaggio” di fandom, più o meno tossici, che decretano le sorti dei concorrenti in gara. Basti pensare a Nikita Pelizon, che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli grazie al supporto dei Donnalisi (fandom di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi), così come Perla Vatiero, forte del sostegno dei Perletti,ma che ha trionfato nella passata edizione grazie alla “santa” alleanza tra i fandom di tutti gli altri concorrenti con cui Beatrice Luzzi aveva litigato nel corso della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Lo stesso Alfonso Signorini, che si dice poco avvezzo all’universo social, si è accorto di questa anomalia, e ieri sera in puntata ne ha parlato: “Io avrei scommesso dieci a zero sulla vittoria di Helena. Ma il pubblico che partecipa al televoto è quello dei fandom e delle fan scatenate o è il pubblico della tv generalista? Mi fa strano perché anche Helena è piena di fan scatenate. Le fan di Helena sono molto di più di quelle di Jessica. C’è stata un’alleanza di più fandom? Ecco qui vi volevo! Qui c’è un’alleanza con i fan di Shaila, Lorenzo e altri”.

Per quanto ancora il pubblico generalista accetterà la piega che ha preso il GF ormai da alcuni anni? Tantissimi telespettatori si sono distaccati, altri lo hanno fatto nel corso di questa edizione, che appare chiaro come sia sostanzialmente governata da due fandom.