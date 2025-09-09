Ieri pomeriggio si è consumata la prima vera sfida televisiva tra due programmi d'informazione che accompagneranno il pubblico per tutta la nuova stagione: Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano su Rai 1, e la neo-nata Dentro la Notizia, guidata da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Con il ritorno del celebre programma pomeridiano della rete pubblica, è iniziato ufficialmente il testa a testa tra le due trasmissioni, che promette scintille nei prossimi mesi.

I numeri della prima giornata

A poche ore dalla messa in onda, sono arrivati i dati Auditel tanto attesi. Ad avere la meglio è stata Vita in Diretta, che ha conquistato:

1.575.000 spettatori

Con uno share del 20.8%

Un risultato importante, che segna un inizio di stagione brillante per la squadra Rai.

Sul fronte Mediaset, Dentro la Notizia, che ha debuttato al posto dello storico Pomeriggio Cinque, ha ottenuto:

1.122.000 spettatori nella prima parte ( 16.5% di share )

nella prima parte ( ) 1.086.000 spettatori nella seconda parte (14.6% di share)

Un debutto discreto ma distante dai numeri del competitor, evidenziando la forza consolidata del programma di Matano.

Un trionfo per Matano… e un compleanno da festeggiare

Oltre alla vittoria negli ascolti, oggi è anche un giorno speciale per Alberto Matano, che celebra il suo 53° compleanno. Per lui e per tutta la sua squadra è arrivata una doppia soddisfazione: un ottimo esordio di stagione e il calore del pubblico che continua a premiare Vita in Diretta anno dopo anno.

Intanto, la sfida con Dentro la Notizia è appena cominciata. Riuscirà Nuzzi a recuperare terreno nelle prossime settimane? Staremo a vedere.