Manca circa un mese al ritorno di Francesca Fagnani con un nuovo ciclo di puntate di Belve, il programma cult di Rai 2 noto per le sue interviste taglienti e senza filtri. E già si parla della prima, attesissima ospite: sarà Belen Rodriguez a inaugurare la nuova stagione.

Belen Rodriguez a Belve: dopo tanti no, arriva il sì

L’anticipazione è stata lanciata nella newsletter Celebrity Watch di Santo Pirrotta per Vanity Fair: “Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani. La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve”.

Un colpaccio per il programma, considerando che la stessa Belen tempo fa aveva spiegato di aver rifiutato l’invito, dichiarando: “Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva”.

Ora, però, la fumata bianca è arrivata: Belen Rodriguez sarà la prima ospite della nuova edizione di Belve, in partenza a fine ottobre 2025.

Possibili ospiti: Barbara d’Urso e Rocio Munoz Morales?

Oltre alla presenza confermata di Belen, circolano indiscrezioni su altri nomi forti. Secondo Gabriele Parpiglia, potrebbero partecipare anche Barbara d’Urso e Rocio Munoz Morales.

“Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Munoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani”. Si tratta, tuttavia, di voci non confermate e da prendere con cautela.

Francesca Fagnani: "Scegliere gli ospiti è la parte più delicata"

In una recente intervista, la stessa Fagnani ha spiegato quanto sia complesso il lavoro di selezione degli ospiti: “Cosa vedrete nello specifico nella nuova edizione non posso dirvelo perché in realtà non lo so neppure io. Posso però dire che stiamo già lavorando con l’obiettivo di ottenere il massimo gradimento del pubblico che ci segue con affetto”.

E ha aggiunto: “Dedichiamo molta attenzione alla scelta degli ospiti. È la parte più delicata, perché individuare i personaggi giusti è fondamentale: un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Per questo cerco sempre di puntare su ospiti coerenti con il titolo”.

Quando le viene chiesto se ci siano ancora nomi che sogna di portare nel programma, Francesca Fagnani risponde con ironia e discrezione: “Certo, ma non lo dirò mai, anche perché rischierei di spaventarli”.