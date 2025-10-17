X Factor 2025 entra nel vivo della competizione! Dopo tre puntate di Audizioni, due di Bootcamp e un’intensa Last Call, il talent show di Sky è pronto a dare il via ai Live Show. I quattro giudici – Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro – hanno finalmente scelto i tre artisti che porteranno con sé nella fase più attesa del programma.

Jake La Furia: la squadra energica e urbana

Dopo un percorso intenso durante i Last Call, Jake La Furia ha deciso di puntare su tre artisti che rappresentano stili diversi ma complementari. Ecco i concorrenti ufficiali del team di Jake:

Amanda Bottini – 25 anni, da Roma

– 25 anni, da Delia Puglisi – 26 anni, da Paternò (CT)

– 26 anni, da Alessandro Tomasi – 16 anni, da Venezia

Paola Iezzi: eleganza e potenza vocale

La giudice e cantautrice Paola Iezzi ha scelto tre talenti che uniscono personalità, vocalità e visione artistica. I suoi artisti ai Live Show saranno:

Mayu Lucisano – 25 anni, da Milano

– 25 anni, da Roberta Scandurra – 18 anni, da Catania

– 18 anni, da Vincenzo Viscardi – 23 anni, da Milano

Francesco Gabbani: originalità e cantautorato moderno

Il cantautore toscano Francesco Gabbani punta su tre artisti dal grande potenziale autoriale e interpretativo. Ecco i concorrenti del team Gabbani:

Piercesare Fagioli – 25 anni, da Milano

– 25 anni, da Giorgio Campagnoli – 24 anni, da Bologna

– 24 anni, da Michelle Lufo – 24 anni, da Riccione

Una squadra che promette musica d’autore e arrangiamenti ricercati, nel pieno stile Gabbani.

Achille Lauro: sperimentazione e stile

Sempre fedele al suo spirito libero e visionario, Achille Lauro ha selezionato tre progetti dalle sonorità uniche e dall’immagine fortemente identitaria. Ecco chi porterà con sé ai Live: