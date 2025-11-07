Quest’estate, Raoul Bova è stato al centro di uno scandalo mediatico per un presunto tradimento ai danni della compagna di lunga data, Rocío Muñoz Morales. L’attore, legato all’attrice spagnola da 12 anni e padre delle loro due bambine, Alma e Luna, sarebbe stato coinvolto in una relazione con la modella romana ventitreenne Martina Ceretti.

Nuova vita sentimentale per Raoul Bova

Dopo la tempesta mediatica, sembra che Raoul Bova stia cercando di rifarsi una vita sentimentale e sia stato avvistato con la collega di set Beatrice Arnera. Intanto, secondo il settimanale Oggi, l’attore avrebbe raggiunto un accordo di separazione con l’ex moglie.

Accordo economico e risarcimento per Rocío Muñoz Morales

Gli avvocati dei due attori, Antonio Conte per Rocío e David Leggi per Bova, avrebbero definito un’intesa economica che risulta piuttosto onerosa per l’attore. L’accordo include un bonus destinato a risarcire l’attrice spagnola dei danni morali e di immagine causati dallo scandalo, oltre a eventuali conseguenze sul piano lavorativo.

Affido congiunto delle figlie

Per quanto riguarda le figlie Alma e Luna, l’affido sarà congiunto, ma le bambine vivranno principalmente con la madre. Un’amica della coppia ha confidato che Rocío, nonostante le circostanze, non si sarebbe mai frapposta nel rapporto tra le figlie e il padre.

Le dichiarazioni di Rocío Muñoz Morales

In passato, Rocío Muñoz Morales ha dichiarato in radio: “Con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede”.