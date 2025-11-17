Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare prima del previsto e con un cast capace di sorprendere il pubblico. Secondo le ultime anticipazioni diffuse da Davide Maggio, Alfonso Signorini avrebbe già consegnato a Pier Silvio Berlusconi una lista preliminare di concorrenti per la prossima edizione del reality show di Canale 5.

Un cast “inedito” per convincere l’azienda

Da mesi circolano dubbi sul ritorno del programma, ma ciò che è certo – secondo le indiscrezioni – è che Signorini sarebbe determinato a proporre un cast forte e rinnovato, studiato per incontrare i gusti dell’azienda e del pubblico.

Il conduttore, insieme a Maria De Filippi, avrebbe lavorato sin dall’estate per selezionare volti che potessero garantire interesse, varietà e potenziale televisivo.

Una lista di 23 papabili concorrenti

La lista depositata al quarto piano di Viale Europa conterrebbe 23 nomi. Si tratterebbe di personaggi molto noti appartenenti a mondi diversi dello spettacolo e non solo:

cantanti

pugili

attori italiani

attori turchi

conduttrici

opinioniste

volti iconici di reti tematiche

un ballerino

un ex politico

un personaggio legato all’ambiente politico

Accanto a questi, sarebbero presenti anche 9 “riserve”, profili meno noti ma perfetti per coinvolgere il pubblico più giovane e social-oriented.

Un cast “di peso” per rinnovare il format

L’obiettivo sarebbe quello di portare nella Casa un mix calibrato di popolarità, talento e storie personali capaci di generare dinamiche forti. Una strategia necessaria per rilanciare il brand dopo le restrizioni imposte nelle ultime edizioni.

Secondo Maggio, “un cast interessante c’è”, ma tutto dipenderà dalla decisione finale dell’azienda.

Quando andrà in onda il nuovo Grande Fratello Vip?

Sul fronte della programmazione, al momento non c’è alcuna certezza. Le ipotesi circolate sono diverse:

gennaio 2026

marzo 2026

slittamento a settembre 2026

L’unica conferma, per ora, è che Mediaset non ha ancora fissato una data ufficiale.