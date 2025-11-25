La puntata del 24 novembre 2025 del Grande Fratello ha regalato al pubblico un colpo di scena decisivo: Giulia Soponariu è stata proclamata prima finalista del reality. Nessuna eliminazione nella serata, ma quattro concorrenti sono finiti in nomination: Grazia, Jonas, Mattia e Omer.

La diretta, trasmessa su Canale 5 e condotta da Simona Ventura, ha inoltre dedicato ampio spazio alla storia personale della concorrente Rasha Younes, al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni del suo ex fidanzato (ne abbiamo parlato QUI).

Chi è il primo finalista del Grande Fratello 2025

Giulia Soponariu ha ottenuto l’accesso diretto alla finale nel corso della puntata del 24 novembre. Convinta di essere al televoto per l’eliminazione contro Donatella, Francesca, Simone, Omer e Rasha, la concorrente ha scoperto in diretta non solo di essere salva, ma addirittura di aver conquistato il primo posto tra i finalisti.

Chi sono i concorrenti in nomination

Come da tradizione, la puntata si è conclusa con il momento delle nomination. L’unica immune era proprio Giulia, fresca di proclamazione come finalista.

Ecco tutti i nomi indicati dai concorrenti:

Anita nomina Mattia

nomina Francesca nomina Omer

nomina Mattia sceglie Donatella

sceglie Jonas vota per Grazia

vota per Rasha nomina Domenico

nomina Simone indica Grazia

indica Omer nomina Jonas

nomina Benedetta sceglie Omer, ricordando l’episodio in cui si era abbassato i pantaloni davanti agli altri concorrenti

I nominati ufficiali della settimana sono dunque Grazia, Jonas, Mattia e Omer.