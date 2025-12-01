Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio saranno presenti come commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, mentre il ruolo di opinionista sarà affidato a Sonia Bruganelli.

Il televoto decreterà secondo finalista ed eliminato

Il verdetto del televoto settimanale sarà particolarmente importante. Tra Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri: il più votato sarà eletto secondo finalista di questa edizione, mentre quello meno votato sarà eliminato immediatamente dal gioco.

Polemiche e comportamenti contestati in Casa

Tra i temi caldi della serata potrebbe emergere la polemica nata attorno a Simone Bianchi, il cui comportamento ha scatenato reazioni negative sul web, con alcuni fan che hanno invocato la sua squalifica.

Relazioni e confronti nella Casa

Benedetta e Domenico : il loro rapporto continua a far discutere i concorrenti. Valentina , compagna di Domenico , stasera avrà un incontro decisivo con lui.

: il loro rapporto continua a far discutere i concorrenti. , compagna di , stasera avrà un con lui. Donatella: sarà chiamata a fare una scelta difficile tra il bene del gruppo e il ritorno tra le braccia del marito Andrea.

Nuovo ingresso nella Casa

Un ingresso speciale sconvolgerà la Casa: Dolce Dona, concorrente del Grande Fratello kosovaro, varcherà la porta rossa per vivere insieme agli altri concorrenti italiani.