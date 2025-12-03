Nella Casa del Grande Fratello, sarebbe scattato un bacio segreto tra due concorrenti durante la notte. Il retroscena è stato svelato da Deianira Marzano, nota esperta di gossip.

Bacio tra due concorrenti

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, "stanotte al GF è successo il caos. Sotto le coperte è partito un bacio tra due concorrenti, proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi neanche per sbaglio. Il bello? La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente, perché se fossero andate in onda sarebbe scoppiato un mezzo disastro".

Nomi dei concorrenti ancora sconosciuti

Al momento, la Marzano non ha rivelato i nomi dei due protagonisti del bacio. Gli utenti sui social si stanno interrogando e ipotizzando chi siano i concorrenti coinvolti.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire ulteriori dettagli su questo episodio che sta già facendo discutere il pubblico.