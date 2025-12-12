Tra i corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico continua a muoversi una misteriosa talpa: ogni settimana racconta retroscena, voci e indiscrezioni dal dietro le quinte di Ballando con le Stelle. L’infiltrato, che su Gente firma la rubrica con il nome “Roberto Ballet”, torna a punzecchiare vip e concorrenti.

Lite tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini: Milly Carlucci conferma

Due settimane fa Roberto Ballet aveva parlato di una discussione accesa nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Pochi giorni dopo è stata la stessa Milly Carlucci a confermare l'indiscrezione: “C’è stato un confronto vivace tra Francesca e Fabio, tutto è nato da un equivoco e sono certa che chiariranno”.

L’infiltrato: “Complotto contro Francesca Fialdini”

Sempre secondo la talpa, ci sarebbe stato anche un presunto complotto ai danni della conduttrice, voce che Francesca Fialdini ha in parte confermato durante un’intervista a Rai Radio 2.

Backstage bollente: “Bizze” e malumori verso Martina Colombari e Francesca Fialdini

Nel nuovo numero di Gente, Roberto Ballet racconta che il reparto trucco e parrucco sarebbe particolarmente stressato: “Il reparto trucco e parrucco è tutto per Andrea Delogu e Fabio Fognini. Truccatori e parrucchieri mal sopportano sia le bizze di Martina Colombari che le ‘malattie esasperate’ di Francesca Fialdini”.

Accuse dietro le quinte: “Martina Colombari è il vero veleno di Ballando”

La talpa riporta anche un commento tagliente pronunciato – secondo quanto riferisce – da una concorrente: “Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando”. Il riferimento sarebbe a Martina Colombari, accusata da questa concorrente di “caricare” in privato Fabio Fognini, riferendogli presunte ingiustizie che poi il tennista ripeterebbe “senza filtri”.

Caso “Lastra Gate”: la versione di Milly Carlucci

Di recente l’insider aveva anche lasciato intendere che la Colombari fosse coinvolta nel cosiddetto “Lastra Gate”. Milly Carlucci, però, ha smentito: Martina Colombari e Barbara d’Urso non avrebbero alcun ruolo nella richiesta di visionare le lastre. La stessa Colombari ha registrato un video insieme alla Fialdini, quasi a voler ribadire l’assenza di tensioni.

Voti fake? L’accusa finale su Nancy Brilli

La rubrica della talpa si chiude con un’altra rivelazione: secondo l’insider, molti voti arrivati per le performance di Nancy Brilli sarebbero “fake”.

Lo stesso scoop è stato riportato anche da Fanpage: “Una società di comunicazione certifica i voti social dello show, scovando quelli fasulli (e comprati) così da tagliarli. Pare che al ripescaggio quella che ha fatto più uso di voti fake sia stata Nancy Brilli”.