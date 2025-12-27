La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini, Fabrizio Corona e Antonio Medugno continua a far discutere. Dopo essersi occupato del caso nella scorsa settimana, Salvo Sottile è tornato sull’argomento con nuove riflessioni pubblicate nella sua newsletter e rilanciate attraverso un video su TikTok.

Il giornalista Rai e conduttore di Far West ha chiarito di non voler difendere Signorini, ma ha allo stesso tempo messo in discussione la narrazione che vede Medugno come vittima senza ombre.

Salvo Sottile: “Questa storia non è bianca o nera”

Nel suo intervento, Salvo Sottile sottolinea come la storia raccontata da Fabrizio Corona nel format Falsissimo – Il Prezzo del Successo sia, secondo lui, parziale e semplificata.

“Partiamo da una cosa semplice per evitare equivoci. Alfonso Signorini ha avuto condotte moralmente discutibili? Sì. Ha commesso dei reati? Non lo so. Se ha abusato del suo ruolo e se ha promesso ingressi al Grande Fratello in cambio di favori, allora deve pagare. Questo lo diranno i giudici”.

Il giornalista ricorda come, al momento, l’unica condanna certa sia arrivata dal cosiddetto “tribunale dei social”.

Il ruolo di Antonio Medugno secondo Sottile

Nel suo ragionamento, Sottile si sofferma soprattutto sulla figura di Antonio Medugno, protagonista della storia emersa attraverso i racconti di Corona. “Il Tribunale dei Social lo ha già condannato. È un reietto dipinto come una sorta di demone assetato di potere e di uomini. Vedremo se Signorini è il Diavolo, ma Medugno, il suo grande accusatore, non è certo un santo”.

Secondo il conduttore Rai, Medugno avrebbe accettato per lungo tempo inviti, regali e promesse, finché il rapporto con Signorini appariva utile alla sua carriera.

“Da Signorini accettava inviti, regali, lavoro, speranze, finché quella strada profumava di successo. Poi il vento cambia, Signorini diventa tossico e allora il profumiere cambia banco”.

Il passaggio “da Signorini a Corona”

Uno dei punti centrali dell’analisi di Salvo Sottile riguarda il cambio di fronte di Medugno, che – secondo il giornalista – avrebbe cercato prima il successo e poi una riabilitazione pubblica.

“Ieri a casa di Signorini, oggi a casa di Corona. Dal primo cercava il successo, dal secondo la riabilitazione, una lucidata al nome triturato dai social e macchiato dall’ignominia”.

Sottile precisa però che il suo intervento non è una difesa del conduttore del Grande Fratello.

“Se i magistrati scoperchiranno un sistema, ben venga”

Il giornalista conclude ribadendo la necessità di attendere eventuali sviluppi giudiziari.

“Non mi interessa difendere Signorini, non sono suo amico e non lavoro con lui. Se i magistrati scoperchieranno un sistema, ben venga. Forse questa storia non è né bianca né nera. Demoni ce ne sono tanti, santi pochi”.