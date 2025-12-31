La bufera su Alfonso Signorini non accenna a placarsi. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del conduttore del Grande Fratello e direttore di Chi, arriva un nuovo attacco frontale. A sferrarlo è Claudia Letizia, ex concorrente del reality, che su Instagram ha deciso di raccontare un’esperienza personale mai digerita.

L’esperienza di Claudia Letizia nel Grande Fratello 2011

Claudia Letizia ha partecipato al Grande Fratello 12, condotto da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.

"Mi aveva molto criticata, da grandissimo moralista parlava del fatto che una mamma non poteva mostrare ‘le tette’. Criticava che io facessi burlesque".

Il tono si fa più duro quando parla del tentativo di coinvolgere suo figlio minorenne nelle dinamiche del reality: "Voleva anche parlare di mio figlio, che all'epoca era minorenne. C’erano leggi che tutelano i minori in tv, ma lui voleva parlare in diretta di mio figlio di cose sue personali, ma io non volevo".

Il principio di protezione dei figli sui social

Claudia Letizia rivendica la scelta di proteggere la propria famiglia dalla visibilità mediatica: "Io non mi vendo come fanno tanti, io i bambini sui social non li metto".

Secondo il suo racconto, questo principio si scontrava con la volontà di Signorini di discutere pubblicamente della sua vita privata e di quella del figlio: "Da grandissimo moralista, quindi ipocrita, lui voleva parlare di me in quanto mamma, perché è da condannare una mamma che fa burlesque e poi voleva rendere pubbliche tematiche che riguardavano mio figlio che aveva 8 anni".

Il riferimento al caso Fabrizio Corona

L’intervento della Letizia arriva dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, che hanno portato alla denuncia dell’ex gieffino Antonio Medugno.

"Non so se è vero tutto quello che ha detto Corona, ma queste persone che si comportano così in tv se venissero finalmente allontanate sarebbe una liberazione per chi vuole fare questo mestiere in modo pulito".