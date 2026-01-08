Avrebbe del clamoroso – se confermata – il gossip arrivato nelle ultime ore a Deianira Marzano. Secondo le segnalazioni riportate dalla nota esperta di cronaca rosa, Stefano Tediosi, reduce dalla recente rottura con Federica Petagna, avrebbe iniziato una frequentazione con un’altra ex concorrente del Grande Fratello: Amanda Lecciso.

È importante sottolineare che al momento si tratta esclusivamente di un pettegolezzo: non esiste alcuna prova concreta a supporto dell’indiscrezione.

La rottura tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

Dopo diversi momenti di difficoltà e incomprensioni, Federica Petagna e Stefano Tediosi non sono riusciti a ritrovare l’equilibrio necessario per proseguire la loro storia.

A confermare la rottura è stata proprio Federica, che ha condiviso la notizia con i fan attraverso un post sui social.

Il messaggio di Federica Petagna sui social

Nel suo post, Federica Petagna ha spiegato le motivazioni della fine della relazione, sottolineando le differenze nei valori e nel modo di vivere l’amore: “La storia con Stefano è finita. Dopo tante cose successe ho capito che abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente diversi. Nonostante tutto porterò ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia”.

La storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia

Dopo la penultima edizione del Grande Fratello, Amanda Lecciso aveva avuto una frequentazione con Iago Garcia, testimoniata anche da alcune paparazzate sul settimanale Chi.

Tuttavia, la relazione non ha superato la distanza geografica (lui vive in Spagna, lei in Italia) e la prova del tempo. Lo scorso settembre, ospite di Caterina Balivo a La Volta, Amanda ha spiegato così la rottura: “Pensavamo che la distanza non sarebbe stata un problema. È stato un po’ più complicato di così. A un certo punto ci si guarda negli occhi e si capisce che non va”.

Una storia nata in un contesto particolare

Amanda Lecciso ha inoltre raccontato come l’ambiente del reality show possa aver influenzato la percezione della relazione: “Ci sono storie che nascono in contesti particolari, e la nostra è nata in un reality. Uscendo c’era una grande voglia di viversi e frequentarsi. Forse è stata interpretata come qualcosa in più rispetto a quello che era davvero”.