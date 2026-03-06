A cura della Redazione

Si avvicina la data del debutto del Grande Fratello VIP. Il reality show di Canale 5 – che vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona – inizierà ufficialmente il 17 marzo. L’attesa è altissima e cresce la curiosità su quello che sarà il cast dell’edizione del “rilancio”.

Con l’arrivo di Selvaggia Lucarelli come opinionista (al fianco di Cesara Buonamici), Mediaset ha dimostrato di voler puntare in alto. Ma chi entrerà davvero nella casa più spiata d’Italia? I rumor continuano a rincorrersi e tra i nomi più gettonati non mancano volti molto noti del mondo dello spettacolo.

Grande Fratello VIP 2026: quando inizia e chi conduce

La nuova edizione del Grande Fratello VIP debutterà il 17 marzo su Canale 5 e avrà una missione tutt’altro che semplice: rilanciare il format dopo le polemiche dell’ultimo anno e il caso mediatico che ha coinvolto Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

Al timone tornerà Ilary Blasi, pronta a guidare il reality dopo anni di successi alla conduzione di altri programmi Mediaset. Accanto a lei in studio ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare dinamiche e scontri tra i concorrenti.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare nella casa “vipponi veri”, nomi forti in grado di accendere il dibattito e creare dinamiche televisive.

Il cast del Grande Fratello VIP: i primi nomi forti

Secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane, il cast potrebbe includere diversi volti molto conosciuti dal pubblico televisivo:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Paola Caruso

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

In particolare, l’eventuale presenza di Adriana Volpe e Antonella Elia prometterebbe scintille: tra le due non è mai corso buon sangue e un loro confronto nella casa potrebbe diventare uno dei momenti più discussi del reality.

Anche Raimondo Todaro sarebbe tra i profili valutati per il cast. Sia lui sia Antonella Elia, secondo alcune fonti, erano già presenti nella lista dei possibili concorrenti preparata da Alfonso Signorini.

GF Vip 2026: i nuovi volti e i rumor dell’ultima ora

Accanto ai nomi più celebri, la produzione starebbe valutando anche profili emergenti o personaggi già noti al pubblico dei reality.

Tra i papabili concorrenti circolano anche:

Ibiza Altea

Barbara Prezia

Lucia Ilardo , finita di recente al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato

, finita di recente al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex gieffino Raul Dumitras

Marco Berri

Nicolò Brigante

Dario Cassini

Nelle ultime ore sarebbero inoltre salite le quotazioni di Giovanni Calvario, volto della versione italiana di Love Is Blind su Netflix, e di Renato Biancardi, già visto nel reality Ex on the Beach.