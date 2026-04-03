GF Vip: Francesca Manzini nella bufera per una frase sugli uomini, ma il video è tagliato. Cos'è successo

Negli ultimi giorni, una breve clip del Grande Fratello Vip ha scatenato un acceso dibattito sui social. Nel video, Francesca Manzini parla delle donne, affermando: “Nella sua complessità la donna è meravigliosa perché ti dà una vita, mette al mondo la vita da quel punto di vista, ma per il resto è tutto un lavoro di testa, è quasi sempre una manipolazione. È quello che non mi è mai piaciuto delle donne nei confronti degli uomini. Si dice che a volte si subiscono delle violenze, ma anche la donna le fa all’uomo, con la testa, quando li manipola. Oh no? Poi gli uomini non sono competitivi. Le donne sono complesse. Perché c’è la violenza degli uomini, ma anche quella delle donne”.

Le parole della gieffina hanno rapidamente raccolto centinaia di commenti negativi su Instagram, X e TikTok, con molti utenti che l’hanno accusata di misoginia.

I retroscena: la discussione in salone tra i concorrenti

Il discorso di Francesca Manzini è arrivato in seguito a una chiacchierata tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante la serata, Marco Berry aveva espresso le sue opinioni sulle differenze tra uomini e donne: “Noi uomini siamo molto elementari. Voi donne siete più intelligenti di noi, ma fin da piccole. Guardate i bambini maschi e le femmine. Le bambine sono precoci, le mie figlie a un anno sapevano già fare tutto. Ma poi anche dopo, le donne sono avanti. Noi maschi abbiamo un neurone solo che viaggia. Pensiamo al calcio, a uscire con gli amici e alle donne. Voi donne siete molto più complesse di noi, che siamo bestie semplici. E poi ricorda, se un uomo dice basta a una relazione, una donna può sempre fargli cambiare idea come e quando vuole, ma se una donna decide di chiudere una storia è finita e non c’è possibilità di ritorno. Siamo davvero esseri semplici”. Argomenti grande fratello

Nicolò Brigante ha concordato con Berry, prima dell’intervento di Manzini, che ha voluto precisare il suo punto di vista: “Non sono proprio d’accordo. Ti dirò che secondo me, ad esempio, gli uomini sono spesso più sensibili delle donne. Dici che siete troppo semplici? Ok, però io apprezzo anche la semplicità dei maschi. Avete visto i meme sugli uomini e le donne? Un uomo quando si accorge di aver sbagliato dice, ‘scusami, ho sbagliato’, una donna invece fa mille giri di parole e forse, solo alla fine ammette l’errore. Però io amo anche il mondo maschile più semplice e concreto e spesso vado anche più d’accordo con i maschi”.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, è bene sottolineare che è stato solo al termine di questa riflessione che è arrivata la frase sulla presunta manipolazione femminile, che ha scatenato la reazione virale sui social.