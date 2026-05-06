GF Vip, puntata del 5 maggio: Alessandra Mussolini seconda finalista, quattro concorrenti in Nomination

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 5 maggio, è stato decretato il nome della seconda finalista del reality di Canale 5. A conquistare l’ambito posto è stata Alessandra Mussolini, che ha avuto la meglio al televoto su Adriana Volpe dopo un acceso spareggio finale.

Alla conduzione, come sempre, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Televoto decisivo: Alessandra Mussolini vola in finale

Nessun eliminato durante la puntata del 5 maggio: il televoto, aperto nella scorsa diretta, aveva infatti l’obiettivo di decretare chi tra le concorrenti nominate sarebbe diventata finalista.

Il pubblico ha premiato Alessandra Mussolini, che ha superato al televoto Adriana Volpe in un testa a testa molto combattuto. Un risultato che conferma il forte sostegno da parte degli spettatori del reality.

Nomination Grande Fratello Vip: chi rischia l’eliminazione

Come da tradizione, anche questa puntata ha visto protagoniste le nomination, momento chiave del programma.

La maggior parte dei concorrenti ha espresso il proprio voto in modo palese, mentre Marco Berry è stato l’unico a poter usufruire del confessionale segreto. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Al termine delle votazioni, finiscono ufficialmente in nomination:

Lucia Ilardo

Francesca Manzini

Adriana Volpe

Marco Berry

I quattro concorrenti si sfideranno al televoto nella prossima puntata, in programma lunedì 11 maggio, dove verrà decretato il prossimo eliminato.

Grande attesa per la prossima puntata

Con la finale sempre più vicina, cresce la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’elezione della seconda finalista, il pubblico è ora chiamato a decidere chi dovrà abbandonare il gioco.

La sfida tra i nominati si preannuncia particolarmente combattuta, soprattutto per la presenza di personalità forti e molto amate dal pubblico.