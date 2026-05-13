GF Vip, sedicesima puntata: Lucia Ilardo terza finalista, cinque concorrenti in Nomination

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha regalato tensioni, sorprese e nuovi equilibri nella Casa più spiata d’Italia. Tra confronti accesi, momenti emozionanti e il verdetto del televoto, il pubblico ha assistito a una serata ricca di colpi di scena.

Francesca Manzini contro tutti: scoppia la polemica nella Casa

Ad aprire la puntata è stata la delicata situazione che vede protagonista Francesca Manzini. L’imitatrice si è detta profondamente ferita dopo aver ascoltato alcuni commenti dei concorrenti riguardo il difficile rapporto con sua sorella.

Gli altri coinquilini, però, hanno accusato la comica di assumere un atteggiamento vittimistico, dando vita a un acceso confronto in diretta. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

lucia ilardo

A infiammare ulteriormente gli animi è stato anche il discusso bacio goliardico con il deejay Raul Dumitras. Dopo il gesto, Francesca ha confessato di avere timori legati alla sua situazione sentimentale fuori dalla Casa, chiedendo ai compagni di non affrontare più l’argomento. Richiesta che non è stata rispettata, facendo esplodere una nuova diatriba.

Terzo finalista del Grande Fratello Vip 8: sfida tra Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro

Nel corso della puntata è arrivato anche il momento decisivo per l’elezione del terzo finalista del reality. Dopo una prima selezione, a contendersi il posto in finale sono rimasti:

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Raimondo Todaro

Prima del verdetto finale, i concorrenti sono stati chiamati a esprimere chi, secondo loro, non meritasse la finale.

Antonella Elia ha fatto il nome di Lucia, mentre Alessandra Mussolini e Renato Biancardi hanno indicato Raimondo Todaro. Raul Dumitras e Francesca Manzini, invece, hanno scelto Adriana Volpe.

Alla fine, il pubblico ha decretato la vittoria di Lucia Ilardo, che con il 33% delle preferenze è diventata ufficialmente la terza finalista del Grande Fratello Vip 8.

La sfida dei talent conquista il pubblico

Spazio anche alla tradizionale gara dei talenti, uno dei momenti più leggeri e divertenti della serata.

La squadra composta da Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si è esibita sulle note di Occhi di Gatto, con una coreografia curata da Raimondo Todaro. Prima della performance, le concorrenti hanno ricevuto uno speciale in bocca al lupo da Cristina D’Avena.

Grande attenzione anche per l’esibizione individuale di Francesca Manzini, che ha deciso di omaggiare Lady Gaga con una performance interamente dedicata alla popstar americana.

Raimondo Todaro nella bufera: “Non sono stratega, sono sveglio”

Nel corso della diretta, Raimondo Todaro è stato duramente criticato da alcuni concorrenti, che lo hanno definito troppo stratega e poco sincero, arrivando persino a mettere in dubbio la sua amicizia con Francesca Manzini.

Il ballerino ha replicato con fermezza: “Io non mi definisco stratega, ma semplicemente sveglio”.

Le sorprese emozionano Antonella Elia e Alessandra Mussolini

La puntata è stata ricca anche di momenti toccanti dedicati alle finaliste.

Antonella Elia ha ricevuto una sorpresa speciale dall’amica Vera Gemma. La showgirl, che più volte ha raccontato il dolore vissuto dopo essere rimasta orfana in adolescenza, si è emozionata ascoltando le parole dell’amica, che le ha ricordato di non essere sola.

Successivamente è stato il turno di Alessandra Mussolini, che ha potuto riabbracciare Caterina, fidanzata del figlio Romano, arrivata in studio insieme all’amato cane dell’ex parlamentare.

Nasce il primo blocco amoroso tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Per la prima volta dall’inizio del programma, il reality ha dedicato spazio anche a una dinamica sentimentale. Protagonisti del momento romantico sono stati Lucia Ilardo e Renato Biancardi, sempre più vicini nella Casa.

A commentare la situazione sono intervenute anche le finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che hanno dispensato consigli d’amore alla giovane concorrente.

Nomination Grande Fratello Vip 8: chi è al televoto

La serata si è conclusa con le nomination in positivo per decretare il quarto finalista del reality.

Ecco le votazioni dei concorrenti:

Renato Biancardi ha votato Raul Dumitras

ha votato Raul Dumitras Raimondo Todaro ha votato Francesca Manzini

ha votato Francesca Manzini Francesca Manzini ha votato Raimondo Todaro

ha votato Raimondo Todaro Adriana Volpe ha votato Renato Biancardi

ha votato Renato Biancardi Raul Dumitras ha votato Renato Biancardi

Dal confessionale:

Lucia Ilardo ha votato Renato Biancardi

ha votato Renato Biancardi Alessandra Mussolini ha votato Raul Dumitras

ha votato Raul Dumitras Antonella Elia ha votato Adriana Volpe

Al termine delle nomination, i concorrenti finiti al televoto sono stati Raul Dumitras e Renato Biancardi. Sarà il pubblico a decidere chi conquisterà l’accesso diretto alla finale del Grande Fratello Vip 8.