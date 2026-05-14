GF Vip, Francesca Manzini taglia i ponti con il resto del gruppo: "Contro di me critiche disgustose"

Momenti di forte tensione all’interno del reality Grande Fratello Vip, dove Francesca Manzini avrebbe maturato la decisione di isolarsi dal resto del gruppo, a pochi giorni dalla finale, dopo una settimana segnata da scontri e accuse pesanti.

La situazione è esplosa in seguito a una lite particolarmente accesa che ha coinvolto anche Alessandra Mussolini e Raul Dumitras, nata attorno a un episodio controverso: un bacio che, secondo la versione della Manzini, sarebbe avvenuto senza il suo consenso.

Lo scontro nella Casa e le accuse a Francesca Manzini

Dopo il confronto tra i concorrenti, gran parte del gruppo si sarebbe schierata dalla parte di Raul Dumitras, accusando Francesca Manzini di aver raccontato una versione dei fatti considerata non coerente. Alcuni coinquilini avrebbero anche attribuito all’imitatrice la volontà di attirare attenzione mediatica, mettendo in discussione la sua credibilità. Argomenti grande fratello

Le accuse più dure parlano di una narrazione potenzialmente dannosa per la reputazione dello stesso Dumitras, alimentando ulteriormente le tensioni nella Casa.

L’isolamento e il crollo emotivo nella Casa

In seguito alle contestazioni ricevute, Francesca Manzini avrebbe scelto il silenzio e l’isolamento, passando gran parte del tempo lontana dagli altri concorrenti.

In un momento di confidenza con Raimondo Todaro, che non si sarebbe schierato contro di lei, l’imitatrice avrebbe espresso il proprio disagio: “Sono demoralizzata per quello che mi hanno detto. Gli aggettivi con i quali sono stata appellata sono pesanti per il percepito fuori e questo non mi piace. È stato gratuito, non me lo merito. Ho il diritto di esprimere il mio disappunto quando qualcosa mi ferisce. È grave, disgustoso”.

Parole che evidenziano un forte impatto emotivo e la preoccupazione per la propria immagine pubblica, soprattutto in vista della possibile fase finale del programma.

La paura per la reputazione e la carriera

Al centro delle preoccupazioni di Francesca Manzini ci sarebbe soprattutto la percezione esterna. L’imitatrice teme infatti che quanto accaduto nella Casa possa riflettersi negativamente sulla sua carriera, costruita tra televisione, imitazioni e conduzione.