Money Road 2: al via la nuova stagione su Sky: chi sono i dodici nuovi concorrenti

Giovedì 21 maggio torna su Sky la seconda edizione di Money Road, lo strategy game che mette alla prova 12 persone comuni in un trekking estremo nella giungla della Malesia. In palio un montepremi finale da 300mila euro, continuamente minacciato da tentazioni pensate per mettere alla prova resistenza, valori e autocontrollo dei concorrenti.

Il format si conferma un mix tra reality, esperimento sociale e avventura fisica estrema, con una novità chiave: tutto sarà ancora più spettacolare e cinematografico.

Fabio Caressa: “Una stagione più dura e più emotiva”

A guidare il programma c’è ancora Fabio Caressa, che ha anticipato alcune delle principali novità in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il conduttore ha spiegato come questa edizione punti a un livello superiore: “Sarà tutto molto più cinematografico e spettacolare, a partire dalla luce, dai paesaggi e dalle ambientazioni. Ma soprattutto l’esperimento sociale diventa una sfida ancora più difficile: i percorsi di trekking sono più duri”.

Caressa ha anche descritto la sua nuova “centrale operativa”, definendola un vero e proprio bunker su un dirupo in un’area isolata.

Concorrenti sotto pressione: niente è come sembra

Secondo il conduttore, i 12 partecipanti arrivano con motivazioni profonde e personali, ma l’esperienza li cambia rapidamente.

“Tutti vengono per mettersi alla prova, non per diventare famosi. E tutti vivono un conflitto interiore quando non riescono a soddisfare le proprie aspettative”.

Il reality punta infatti a far emergere fragilità, resistenza mentale e dinamiche di gruppo sempre più intense.

Vip e tentazioni: il ruolo di Orietta Berti e Alessandro Borghese

Anche in questa stagione non mancheranno ospiti speciali pronti a mettere alla prova i concorrenti con “tentazioni” difficili da rifiutare.

Tra i protagonisti:

Orietta Berti , che ha portato leggerezza e spirito di squadra sul set

, che ha portato leggerezza e spirito di squadra sul set Alessandro Borghese, autore di una delle tentazioni più grandi mai viste nel programma

Le tentazioni restano il cuore del format: esperienze uniche, comfort e privilegi che possono però ridurre il montepremi finale.

Le tentazioni che fanno cedere (anche il conduttore)

Caressa ha anche raccontato a cosa non saprebbe resistere lui stesso:

la cucina della moglie, che definisce irresistibile

le esperienze irripetibili, come una serata in yacht

Un dettaglio che conferma quanto il programma giochi non solo sulla fatica fisica, ma anche sulle scelte emotive.

I 12 concorrenti della nuova edizione

Ecco il cast completo della seconda stagione di Money Road: