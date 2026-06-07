Natalia Paragoni perde i capelli dopo la prima chemio e decide di tagliarli: il commovente momento sui social

Natalia Paragoni continua a condividere con i suoi follower il difficile percorso che sta affrontando dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, scoperta quando era ancora all'ottavo mese di gravidanza.

Nei giorni scorsi l'influencer aveva raccontato sui social di aver ricevuto la diagnosi durante la gravidanza e di aver iniziato le cure soltanto dopo la nascita della sua secondogenita, la piccola Beatrice. Un racconto intenso e sincero che ha colpito profondamente i suoi fan.

Il sostegno di Andrea Zelletta

Accanto a Natalia c'è sempre il compagno Andrea Zelletta, che nelle scorse ore le ha dedicato parole piene d'amore e ammirazione.

L'ex tronista ha voluto sottolineare la straordinaria forza dimostrata dalla compagna in questo periodo così delicato: "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca".

Andrea ha poi ribadito la volontà di affrontare insieme questo percorso, certo che arriveranno presto giorni più sereni per tutta la famiglia.

Il video del taglio dei capelli dopo la chemioterapia

Nelle ultime ore, Natalia Paragoni ha condiviso nelle sue storie Instagram un momento particolarmente toccante: il taglio dei capelli dopo la prima seduta di chemioterapia, effettuata circa dieci giorni fa.

L'influencer ha spiegato con grande sincerità che i capelli stavano iniziando a cadere e che per questo motivo aveva deciso di anticipare il cambiamento.

"Buongiorno, stanno iniziando a cadere i capelli, quindi è il momento di tagliarli", ha scritto a corredo del video pubblicato sui social.

Nel filmato Natalia appare nel bagno di casa mentre raccoglie i capelli in due code prima di procedere al taglio con un rasoio, accorciandoli fino a portarli sopra le spalle.

La vicinanza della famiglia e il sorriso per le figlie

Durante questo momento particolarmente emozionante, la Paragoni non è rimasta sola. Al suo fianco sono arrivati Andrea Zelletta e sua madre, che l'hanno sostenuta e incoraggiata durante tutto il taglio.

Nonostante la difficoltà della situazione, Natalia ha scelto ancora una volta di affrontare tutto con il sorriso. Al termine del video, infatti, ha scherzato con la sua primogenita Ginevra, prendendola in braccio e sorridendole con affetto.

"Siamo uguali!", ha esclamato divertita, regalando ai suoi follower un momento di grande tenerezza che ha commosso il web.

Il coraggio di Natalia Paragoni conquista i social

La scelta di raccontare senza filtri il percorso di cura contro il linfoma di Hodgkin ha fatto arrivare a Natalia Paragoni migliaia di messaggi di affetto e sostegno. La sua forza, la trasparenza e la capacità di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà stanno diventando un esempio per molte persone che stanno vivendo situazioni simili.