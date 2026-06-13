Natalia Paragoni racconta la battaglia contro il linfoma di Hodgkin: “Guardo le mie figlie e trovo la forza di andare avanti”

Periodo particolarmente delicato per Natalia Paragoni, che nelle scorse settimane ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin mentre era all’ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia, la piccola Beatrice.

L’ex volto di Uomini e Donne ha scelto di condividere con sincerità il proprio percorso sui social, mostrando anche alcuni momenti legati alle cure e agli effetti della malattia.

La scoperta della malattia durante la gravidanza

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Natalia Paragoni ha raccontato di aver iniziato a preoccuparsi quando, durante la gravidanza, i medici avevano individuato un linfonodo sospetto.

“Ho scoperto di avere un linfoma diverse settimane prima di sapere esattamente quale fosse. La prima biopsia aveva confermato che si trattava di un linfoma, ma non era riuscita a identificarne la tipologia. È stato un periodo molto difficile, perché sapevo che c’era qualcosa che non andava, ma non avevo ancora tutte le risposte”.

L’influencer ha spiegato che la diagnosi definitiva è arrivata soltanto dopo il parto e dopo l’intervento per la rimozione del linfonodo: “Ricordo perfettamente quel momento: io e Andrea ci siamo messi a piangere”.

L’inizio delle cure per il linfoma di Hodgkin

Dopo la nascita della piccola Beatrice, Natalia ha potuto iniziare il percorso terapeutico previsto dai medici.

“I medici mi hanno subito spiegato con molta chiarezza la situazione e il percorso che dovrò seguire. In questo momento sto seguendo le cure previste e, una volta terminato questo primo ciclo, saranno gli esami di controllo a indicare i passi successivi”.

La compagna di Andrea Zelletta sta affrontando il primo ciclo di terapie con grande determinazione, pur consapevole delle difficoltà che il percorso comporta.

Il sostegno di Andrea Zelletta e delle figlie

Nonostante la complessità del momento, Natalia Paragoni ha raccontato di trovare la forza soprattutto nella sua famiglia.

“Credo che la maternità ti cambi profondamente e ti faccia scoprire risorse che non sapevi di avere. Ci sono momenti in cui mi sento fragile, perché sarebbe strano il contrario, ma poi guardo loro, Andrea e tutte le persone che amo e ritrovo immediatamente il motivo per andare avanti con determinazione”.

Parole cariche di emozione anche per il compagno Andrea Zelletta, che sta vivendo questo difficile percorso al suo fianco: “Quando una persona che ami affronta qualcosa di così importante, inevitabilmente lo affronti insieme a lei. Io e Andrea ci sosteniamo a vicenda e sapere di poter contare su di lui è una delle cose che mi dà più forza”.

La scelta di tagliare i capelli dopo la chemioterapia

Nei giorni scorsi Natalia Paragoni ha condiviso sui social un video molto toccante nel quale ha mostrato il momento del taglio dei capelli.

Una decisione maturata dopo l’inizio della chemioterapia e la conseguente perdita dei capelli, affrontata con coraggio e consapevolezza.

“Ho deciso di tagliare i capelli per accompagnare in modo più graduale questo cambiamento e abituarmi a vedermi diversa. Non nascondo che sia stato difficile, credo che sarebbe un passaggio delicato per chiunque”.

Perché Natalia chiama le cure “infusioni”

Un dettaglio che ha colpito molti follower riguarda il modo in cui l’influencer definisce le sedute terapeutiche.

“Tendo a chiamarle infusioni perché mi aiuta a vivere questo percorso con un approccio più sereno. È una parola che ha un peso importante e che inevitabilmente fa paura quando la senti per la prima volta”.

L’affetto dei fan e la voglia di continuare a vivere normalmente

Nel corso dell’intervista, Natalia Paragoni ha voluto ringraziare le tantissime persone che le stanno dimostrando vicinanza e affetto.

“Credo che una delle cose più belle che mi sto portando dietro da tutto questo sia proprio la consapevolezza di non essere sola. E di non sentirsi obbligati a essere forti sempre”.

L’influencer ha poi ribadito la volontà di continuare a vivere la propria quotidianità, dedicandosi alla famiglia e al lavoro quando possibile: “Voglio continuare a vivere la mia vita, a lavorare quando posso, a stare con la mia famiglia, con le mie figlie, con Andrea. So che alcuni cambiamenti saranno inevitabili e sto imparando ad accettarli”.